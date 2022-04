Rio vai aplicar 4ª dose da vacina em idosos acima de 60 anos

Aplicação do novo reforço imunológico contra a Covid-19 será de maneira escalonada em 230 unidade de saúde da capital fluminense

EFE/EPA/FEHIM DEMIR té o momento, apenas pessoas com mais de 80 anos estavam no público-alvo da campanha



A aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra Covid-19 vai ser ampliada no Rio de Janeiro a partir da próxima semana. A Prefeitura pretende imunizar os idosos na faixa dos 60 anos com o reforço imunológico. Até o momento, apenas pessoas com mais de 80 anos estavam no público-alvo da campanha. A nova fase começa no dia 27 de abril. Da próxima quarta-feira até o dia 3 de maio serão imunizadas pessoas com até 70 anos ou mais. Depois disso, diariamente serão administradas as doses para pessoas com idades de 69 a 60 anos, de forma escalonada. Cerca de 230 unidades de saúde estarão disponíveis para as aplicações na capital fluminense. A pandemia perdeu força no Rio de Janeiro. No entanto, mais de 72 mil pessoas morreram por conta da doença em todo Estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga