Rio volta a discutir fim do uso de máscaras em ambientes fechados

Expectativa é que a partir de março não exista mais a necessidade do item de proteção contra Covid-19

Estadão Conteúdo Para a liberação, serão considerados os casos de Covid-19, óbitos e internações pela doença



O Rio de Janeiro voltou a discutir o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid-19. A discussão acontece na Secretaria Municipal de Saúde e a proposta é que a partir do mês de março não exista mais necessidade do item de proteção, inclusive em locais fechados. A Prefeitura entende que em três semanas será possível flexibilizar a exigência. No entanto, para que a liberação seja feita, algumas variáveis serão consideradas, como o número casos de Covid-19, óbitos e internações pela doença. Além disso, a capital fluminense vai precisar de apoio do governo estadual na decisão. Atualmente, o uso de máscaras não é exigido em locais abertos, exceto se houver aglomeração. No ano passado, a gestão municipal tentou liberar a utilização do equipamento em ambientes fechados, mas a secretaria de Saúde afirmou que não cabia à prefeitura deliberar sobre o tema.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga