Risco de morte em UTIs da Prevent Senior na pandemia foi maior do que na rede pública

Em hospitais da operadora de saúde, índice atingiu 50%, enquanto nos centros públicos foi de 40%

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prevent Senior é alvo de ações na justiça do trabalho por possível assédio moral a profissionais de saúde



O risco de morte nas unidades de terapia intensiva (UTIs) da Prevent Senior, durante a pandemia de Covid-19, foi maior do que a rede pública de saúde. É o que aponta um estudo da Universidade de São Paulo (USP). O período analisado pelos pesquisadores foi de janeiro de 2020 a novembro de 2021, considerando pacientes com idade inferior a 60 anos internados nas UTIs por síndrome respiratória aguda grave. No Sancta Maggiore e no próprio Hospital Prevent, o risco de morte atingiu 50%, enquanto na rede pública geral foi de 40%. No Hospital das Clínicas, referência, foi de 30%. A pesquisa da USP foi apresentada à CPI da Câmara Municipal de São Paulo. Em nova, operadora de saúde afirmou que os dados seriam incompletos e que os índices são mais positivos do que a rede estadual. A Prevent Senior é alvo de ações na justiça do trabalho por assédio moral a profissionais de saúde na indicação do kit Covid.

*Com informações da repórter Carolina Abelin