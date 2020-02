RJ acelera preparativos para receber 2 milhões de turistas no Carnaval

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO A economia do RJ vai movimentar uma quantia considerável: segundo as estatísticas, de 2 a 3 bilhões de reais



Já na semana do Carnaval, o Rio de Janeiro deu início aos preparativos para a organização da festa que promete bater recorde. Estruturas sendo montadas, grades sendo espalhadas pelas ruas e avenidas, e proteção aos canteiros para evitar aquelas pessoas que não respeitam e fazem xixi na rua.

A perspectiva da prefeitura do RJ é de que receberá de 2 a 3 milhões de turistas estrangeiros neste ano. O dólar alto tem favorecido a vinda de estrangeiros e também a retenção de cariocas para a festa de 2020. A economia do RJ vai movimentar uma quantia considerável: segundo as estatísticas, de 2 a 3 bilhões de reais.

Os blocos continuam sendo um chamariz e ajudam a impulsionar o Carnaval, serão 550 neste ano. Segundo o Fecomércio, devem ser movimentados 1 bilhão de reais. Boa parte dessa quantia, 44,4%, vai ser gasta em bebidas e alimentação. Outros 17% em viagens e passeios.

Mas nem sempre Carnaval é só sinônimo de festa. A polícia do RJ investiga os episódios de violência que aconteceram no último fim de semana – ao menos 5 pessoas morreram na Baixada Fluminense, e na capital.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga