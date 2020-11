RJ: Candidato a vereador em Duque de Caxias tem carro baleado em emboscada

Erick Sabóia estava em um carro particular com motorista no momento dos disparos; ao menos três tiros atingiram o veículo

Mais um suposto atentado contra um candidato a vereador no Rio de Janeiro foi registrado neste final de semana. Erick Sabóia, concorrente do pleito municipal em Duque de Caxias, na baixada fluminense, foi alvo de uma emboscada no sábado, 07. O episódio aconteceu na Rodovia Washington Luís, uma das principais rotas de saída do Rio de Janeiro para a Baixada Fluminense e região serrana. Na ocasião, Erick estava em um carro particular com motorista quando outro veículo se aproximou e começaram os disparos. Ao menos três tiros atingiram o veículo em que estava o candidato. No entanto, ninguém se feriu.

Os autores dos disparados escaparam. Erick Sabóia e o motorista prestaram queixa. Agora, a polícia fluminense da Divisão de Homicídios da Baixada está abrindo um inquérito para apurar as circunstâncias do ataque. Na semana passada, outro candidato a vereador também foi alvo de atentado. Zico Bacana, concorrente ao pleito na capital fluminense, foi atingido na cabeça por um tiro de raspão depois de fazer campanha eleitoral na zona norte da cidade. Segundo informações, o disparo teria partido de um confronto entre traficantes e milicianos. Zico Bacana é policial militar reformado e, de acordo com investigações, teria ligação com um grupo de milicianos. Nessa corrida municipal, dois candidatos a vereador em Nova Iguaçu foram assinados, assim como uma cabo eleitoral no município de Magé também na baixada fluminense.

