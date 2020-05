Rio de Janeiro confirma 4,4 mil casos de Covid-19 em 24 horas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Coronavírus, Rio de Janeiro



Cerca de 4,4 mil novos casos da Covid-19 foram registrados no Rio de Janeiro nas últimas 24 horas. O recorde diário mais um vez também foi atingido, com mais de 100 óbitos pela doença em um único dia.

Ao todo, o Estado contabiliza 2.852 mortes por infecções causadas pelo coronavírus e tem ainda 914 óbitos em investigação. O Rio tem 26 mil casos da Covid-19. Por conta isso, a prefeitura da capital carioca lançou um edital para contratar mais caminhões frigoríficos para dar apoio aos necrotérios e hospitais, que estão lotados.

A oferta de gavetas tem aumentado diante da pandemia e há um aumento exponencial de registros de óbitos nos cartórios do estado. Na segunda-feira a cúpula do Estado se reuniu para debater a construção e gestão dos hospitais de campanha que estão atrasados. O Estado também criou uma comissão para acompanhar de perto as construções das unidades.

Fontes da Jovem Pan disseram, nesta segunda-feira (18), que a operação que apura possíveis fraudes em compras da saúde teria descoberto que uma das empresas investigadas tem como sócia a nora do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Entretanto, a prefeitura nega que ela seja sócia ou que esteja envolvida em qualquer irregularidade.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga