RJ cobra governo federal por gastos com segurança

Philippe Lima/Governo do Estado do Rio de Janeiro De acordo Witzel, os gastos com traficantes de drogas deveriam ser de competência da esfera federal



O governador Wilson Witzel anunciou nesta terça-feira (3), durante coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, que a Procuradoria Geral do Estado vai mover uma ação contra a União do Supremo Tribunal Federal (STF) para cobrar parte dos custos e gastos que o Rio de Janeiro teve, ao longo dos últimos anos, com presídios, armamentos, policiais e manutenção de detentos.

Para o governador, muitos dos presos que estão no sistema carcerário do Rio de Janeiro cometeram crimes federais ao usarem armas, drogas e munições que vieram de outros países.

De acordo Witzel, por uma jurisprudência criada pelo STF no passado, traficantes de drogas são julgados pelas justiças regionais. Entretanto, segundo ele, o correto seria que estes casos fossem de competência da esfera federal.

“Os estado estão sendo vítimas de uma política equivocada há anos que, se não for corrigida, vai continuar dando resultados negativos com drogas e armas entrando em nosso país”, declarou o governador.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.