RJ inicia aplicação da 4ª dose da vacina em profissionais da saúde com 30 anos ou mais

O calendário de vacinação segue avançando no Rio de Janeiro. A partir desta terça-feira, 14, profissionais da saúde com 30 anos ou mais já podem receber a segunda dose de reforço, ou quarta dose. Para o restante da população, o reforço imunológico está disponível para quem tem pelo menos 50 anos. Há um apelo das autoridades para que a população compareça aos mais de 230 postos de imunização, uma vez que o Rio de Janeiro registra alta de casos e internações pela Covid-19. Neste momento, não há aumento de quadros graves ou alta de óbitos nas últimas semanas no Estado e capital fluminense. No entanto, a positividade está em torno de 30% e muitos leitos estão sendo convertidos para atender pacientes com a doença. A vacinação já atingiu cerca de 65% da população para segunda dose de reforço, mas o ritmo segue abaixo das expectativas das autoridades. A preocupação é com a proximidade do inverno, período mais propenso para o surgimento de doenças respiratórias graves.

