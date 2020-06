Rio registra 224 novas mortes pela Covid-19; total chega a 5.686

Alexandre Brum/Estadão Conteúdo A expectativa é que as medidas de isolamento também sejam relaxadas a partir do próximo final de semana em todo o estado



Os casos de Covid-19 continuam subindo no Rio de Janeiro. Na terça-feira (2), data em que entrou em vigor decreto municipal que afrouxou o isolamento social na capital fluminense, o Estado registrou 224 novos óbitos pela doença.

No primeiro dia de relaxamento das restrições na cidade, as praias ficaram relativamente cheias com a presença de turistas na orla da tradicional praia de Copacabana para atividades físicas e para banhos no mar.

Ainda na terça-feira, o governador Wilson Witzel estendeu o isolamento social no Estado até a próxima sexta-feira (5). A expectativa é que as medidas de isolamento também sejam relaxadas a partir do próximo final de semana. Ao todo, o Rio de Janeiro já registra 5.686 mortes e 52.732 casos da Covid-19.

O governador do Rio de Janeiro afirmou que, ainda nesta semana, dois novos hospitais de campanha de responsabilidade do Estado devem ser inaugurados. “Os hospitais de caamanha apresentaram muitos problemas e nessa semana vamos corrigir em definitivo para permitir que a partir de sábado a nossa economia possa voltar e possa vencer essa pandemia.”

Além dos atrasos nos hospitais de campanha estaduais, Witzel também passa por investigações de supostas fraudes em compras de equipamentos feitas em razão da pandemia e por pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Os advogados do governador afirmam que as acusações são falsas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga