RJ: Polícia já tem pistas de ladrões que roubaram estátua de mãe do Marechal Deodoro

Reprodução TV Globo Local onde a estátua ficava posicionada na Glória, zona sul do Rio



A polícia do Rio de Janeiro já tem pistas dos bandidos que atuaram no roubo ousado de uma estátua de quase meia tonelada no bairro da Glória, em fevereiro. Por meio de câmeras de segurança, a polícia identificou o deslocamento dos bandidos tanto em direção à estátua de bronze, quanto na saída.

As câmeras, porém, não tem imagens precisas do momento exato do roubo da estátua da mãe do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. A polícia busca novos elementos e até mesmo câmeras de edifícios da região, que possui poucos prédios comerciais, para chegar aos responsáveis pelo roubo.

A placa do carro utilizada para o furto da estátua já foi identificada. A polícia acredita que se trata de um veículo roubado ou clonado. Há também suspeitas de que a estátua de bronzepossa já ter sido derretida, e jamais será possível recuperá-la, assim como as vigas da Perimetral, via que cortava a cidade do Rio. As toneladas de vigas que sobraram quando ela foi derrubada desapareceram, e ninguém ouviu mais falar do material, muito bem cotado nos mercados paralelos.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga.