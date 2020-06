RJ: Salões de beleza ameaçam ir à Justiça contra Crivella

Ana Carolina Fernandes/Folhapress O decreto polêmico de Crivella autoriza determinadas atividades em um salão de beleza, mantendo proibido, no entanto, serviços de manicure, pedicure e sobrancelha



A associação que representa salões de beleza no Rio de Janeiro ameaça ir à Justiça contra a prefeitura, caso o prefeito Marcelo Crivella não recue em decisão de reabertura parcial das atividades.

Nas últimas horas, Crivella autorizou que os salões de beleza voltassem a funcionar, mas não todos. Apenas estabelecimentos em centros comerciais e shoppings centers podem funcionar, mantendo as lojas e salões de rua não fechadas. A associação quer uma regra uniforme e, se o prefeito não recuar, ameaça ir à Justiça.

Além disso, o decreto polêmico de Crivella autoriza determinadas atividades em um salão de beleza, mantendo proibido, no entanto, serviços de manicure, pedicure e sobrancelha. Enquanto isso, nos bastidores do Rio de Janeiro, há pressão dos centros comerciais e shoppings centers para viabilizar o funcionamento de todas as lojas dentro das unidades.

Outra decisão polêmica do prefeito foi a autorização para que os transportes públicos operem sem limite de capacidade. No início da pandemia da Covid-19 havia o limite de 50% da capacidade e as pessoas só poderiam viajar sentadas. Com a decisão, não há limites para lotação dos transportes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga