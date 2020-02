Rodovias de SP receberão 2,4 mi veículos no Carnaval; bancos fecham segunda e terça

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO A Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas



Cerca de 2,4 milhões de veículos devem passar pelas rodovias de acesso a Região Metropolitana de São Paulo durante o feriado de Carnaval, segundo estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

É esperado fluxo intenso nas estradas a partir do início da tarde desta sexta-feira (21). Na volta do feriado, o pico deve ser a partir da tarde de terça-feira (25) e na manhã de quarta-feira (26).

Pelo corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, a previsão é que passem 1,2 milhão de veículos tanto em direção ao Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos de Jordão, litoral norte e Rio de Janeiro, como em fluxo de chegada à capital paulista.

As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, ligação da região metropolitana com o meio oeste paulista, devem receber aproximadamente 779 mil veículos ao longo do feriado prolongado. Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, o fluxo entre a capital e a Baixada Santista deve ficar entre 360 mil e 550 mil veículos.

Enquanto o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, por onde passam os veículos que transitam entre a capital paulista e a região de Campinas, devem passar aproximadamente 964 mil veículos até a quarta-feira (26).

Bancos fecham

Os bancos vão ficar fechados na próxima segunda e terça-feira de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas (26) o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. As informações são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 24 ou 25 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (26). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão da Febraban é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

*Com informações da Agência Brasil