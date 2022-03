Rodrigo Maia diz que permanência de Eduardo Leite no PSDB é ‘decisão certa’

Coordenador de campanha de João Doria acredita que o ex-governador do Rio Grande do Sul vai ‘cumprir o seu papel’ na eleição de 2022

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia é o atual coordenador de campanha de João Doria à Presidência da República



O coordenador da pré-campanha de João Doria (PSDB) à Presidência da República e secretário de projetos e ações estratégicas do governo de São Paulo, Rodrigo Maia (PSDB), avalia que a permanência de Eduardo Leite no PSDB não vai atrapalhar a disputa pelo Palácio do Planalto. “Não vou entrar na polêmica sobre a questão das prévias. Doria foi vencedor, tem o legítimo direito de ser o candidato à presidência, mas acho que o Eduardo ficar no PSDB é a decisão certa, é um grande quadro, é jovem, certamente vai cumprir o papel nessa eleição e os outros muito importantes para a política nacional”, disse.

Maia compareceu nesta segunda-feira, 28, à pré-estreia do documentário “Presidente Improvável”, sobre a trajetória de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Segundo ele, é preciso retomar os ideais definidos por FHC. “Nós estamos tendo pouca pouca reflexão de ideias, polarização com as ideias em segundo plano. Acho que o filme do Fernando Henrique vai nos trazer certamente a história do homem que baseou a sua vida acadêmica, intelectual e política na discussão das ideia, no debate de ideias, na construção de um programa de governo que ele executou com talento, no primeiro e no segundo governo dele. Nós estamos precisando, nesse momento, voltar a discutir de fato o futuro do Brasil, as ideias, as reformas, aquilo que, de fato, pode transformar a vida dos brasileiros”, opinou Maia.

O vice-governador de São Paulo e pré-candidato ao cargo para 2023, Rodrigo Garcia (PSDB), também compareceu ao evento de lançamento do documentário, mas evitou falar sobre candidatura ao governo de São Paulo. Na mesma linha de Maia, Garcia elogiou a permanência de Eduardo Leite no quadro do PSDB, mesmo após ele ter renunciado ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. “A partir do segundo semestre, vamos falar sobre eleição. Eu fui escolhido pelo meu partido para ser pré-candidato a governador e, a partir de julho, estarei como candidato a governador. Fiquei feliz com a presença e a permanência do Eduardo Leite dentro do partido e, sem dúvida nenhuma, ele como bom tucano vai ajudar a gente a viabilizar a pré-candidatura do João Doria, que foi o escolhido nas prévias no ano passado”, disse Garcia.

O documentário sobre a história e o pensamento de Fernando Henrique Cardoso tem como eixo principal os diálogo que FHC teve entre 2020 e 2021, em plena pandemia, com líderes mundiais e também personalidades nacionais e internacionais. Entre esses diálogos está a conversa com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e com sociólogos importantes, como o espanhol Manuel Castells. O diretor do longa “O Presidente Improvável”, Belizário Franca, diz que a história pessoal de Fernando Henrique Cardoso ajuda a compreender a história recente do Brasil. “É uma história que atravessa quase 70 anos de vida pública, mas eu diria que, para além disso, a gente acaba se envolvendo na história do Brasil. O presidente Fernando Henrique é um homem que esteve presente em vários momentos marcantes da recente história brasileira. Então, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, um acompanhamento do pensador, do intelectual, do político e da história que nós vivemos dos anos recentes, estamos falando aí dos últimos 50, 60, 70 anos”, argumenta. O documentário chega aos cinemas no 31 de março.