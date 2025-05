Romeu Zema desembarca em El Salvador para conhecer plano de segurança de Bukele

Com agenda focada no combate à violência, visita inclui encontros com autoridades locais e tem como objetivo entender estratégias adotadas pelo país centro-americano na área da segurança

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Durante visita, Zema está acompanhado pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, embarcou em uma missão internacional com destino a El Salvador, com o intuito de promover um intercâmbio de boas práticas em segurança pública. A viagem, que teve início nesta terça-feira (27), visa mapear as estratégias que transformaram El Salvador de um dos países mais violentos do mundo em um exemplo de redução drástica de índices de violência. Minas Gerais, que já se destaca no Brasil por seus baixos indicadores de homicídio, busca aprimorar ainda mais suas políticas de segurança com base nas experiências salvadorenhas.

Durante a visita, Zema está acompanhado pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco. Juntos, eles destacaram a importância do apoio parlamentar e popular nas mudanças que ocorreram em El Salvador. Em uma declaração gravada no Congresso salvadorenho, o governador enfatizou que a redução da violência em mais de 99% foi alcançada graças à aprovação das leis pelos deputados e ao apoio da população. Zema também relatou conversas com diversos membros da comunidade local, incluindo comerciantes e estudantes, que expressaram satisfação com as transformações implementadas.

A missão em El Salvador, que se estenderá por três dias, inclui uma série de encontros com empresários, comerciantes e moradores de comunidades que anteriormente sofriam com a atuação de gangues. Além disso, estão agendadas reuniões com membros dos poderes legislativo e executivo do país. Durante a viagem, Zema também participou de um dos principais programas de entrevistas de El Salvador, “Frente a Frente”, onde discutiu as iniciativas de segurança pública e compartilhou a experiência de Minas Gerais.

