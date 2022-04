Roubo de cargas no Brasil registra crescimento de 1,7% em 2021

Segundo levantamento, o Sudeste concentra mais de 80% dos casos de furto; este foi o primeiro aumento em quatro anos

Vladimir Platonow/Agencia Brasil São Paulo e Rio de Janeiro são os Estados com mais ocorrências



O roubo de cargas cresceu 1,7% no Brasil e atinge R$ 1,27 bilhão em 2021. É o primeiro aumento em 4 anos, mas o setor exalta a estabilidade. Foram 14.400 registros, 250 a mais do que 2020. O vice-presidente da NTC Logística, Roberto Mira, lembra que em 2017 foram 26 mil ocorrências no país. “Nós nos expusemos mais nas estradas, com mais cargas. Evidentemente que é uma coisa proporcional. Os bandidos viram que tem mais carga na rua. Tem mais volume de cara nas estradas. E eles vieram para cima da gente”, disse Roberto.O levantamento da Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística aponta que as mercadorias mais visadas são alimentos, combustíveis, produtos farmacêuticos, autopeças, matriais têxteis, eletrodomésticos, bebidas e os defensivos agrícolas. O Sudeste concentra o roubo de cargas no Brasil, com 82%, sendo que São Paulo responde a 45% e Rio de Janeiro com 31%. Nas demais regiões, o Sul corresponde a 6,82%, Nordeste a 5,44%, Centro-Oeste a 3,66% e Norte a 1,42%.

O investimento em tecnologia é cada vez maior na hora de embarcar. “Essa carga já foi colocada com o chip em várias caixas que eu vou carregar. Se o ladrão pegar na estrada o caminhão e bloquear o sinal do veículo, nós continuamos acompanhando a carga. Nós estamos acompanhando”, continuou Mira. O especialista considera que as mudanças na legislação, como penas mais pesadas para receptação e integração das autoridades, deram resultados. “Desde Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Polícia Federal, Secretaria de Fazenda porque o fiscal que vai chegar na loja vai dizer ‘eu quero a nota fiscal deste produto’. A polícia não vai fazer isso. O fiscal sabe detalhes. Essa integração que nós criamos está fazendo o combate ao roubo de cargas ser mais eficiente”, disse Roberto.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Marcelo Mattos