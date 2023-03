Roubo de celulares caiu 33% em SP no início de 2023, aponta Secretaria de Segurança Pública

Análise dos dados de janeiro e fevereiro de 2023 e 2022 aponta para a redução de ocorrências e a pasta ainda afirma que a queda se deu principalmente pelo aumento de 12,6% no número de prisões

Divulgação/Polícia Civil Celulares apreendidos pela Polícia Civil durante o feriado do Carnaval, em São Paulo



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de roubos de aparelhos celulares caiu 33% em janeiro e fevereiro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Em números absolutos, foram cerca de 27 mil roubos nestes meses do ano passado e cerca de 18,5 mil no período atual em todo o Estado. Quando analisada apenas a capital paulista, a redução foi ainda maior, com queda de 35% no roubo de celulares. Em relação ao número de furtos de aparelhos no Estado, a queda foi de 22% e passaram de cerca de 24 mil em 2022, para cerca de 19 mil em 2023. Na capital a redução dos furtos foi de 14%. A secretaria afirma que a queda se deu principalmente pelo aumento de 12,6% no número de prisões. Na comparação entre os dois períodos, o número saltou de cerca de 27 mil prisões, para mais de 30 mil.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini