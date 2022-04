Roubo de veículos vira rotina e assusta moradores na zona sul de São Paulo

Segundo relatos, pelo menos um carro ou moto é assaltado por dia no bairro do Campo Belo

Oswaldo Corneti/ Fotos Públicas



No bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, os moradores enfrentam um onda de roubos e furtos de carros e motos. Há relatos de que por dia pelo menos um veículo é levado por criminosos armados na região. O circuito de uma câmera de segurança de uma residência do bairro flagrou o momento exato em que um carro branco estaciona e, em seguida, dois bandidos armados descem do veículo correndo e vão até duas mulheres que estavam conversando. Eles rendem as vítimas e roubam a chave do carro. Os homens entram no veículo, mas enfrentam dificuldade para ligar o automóvel. Assim que conseguem fazer o carro funcionar, o condutor desce a ladeira com o veículo completamente desgovernado e bate no muro de uma residência próxima. A casa atingida é do aposentado Renato Terracini, que conta que não ouviu nenhum barulho e só desconfiou de algo quando a cadela dele começou a latir. “Nós estávamos na copa, que é na parte de trás da casa, e não ouvimos nada. Mas a cachorrinha é muito sensível e latiu de uma maneira diferente. Então, nós viemos aqui e vimos que o carro tinha invadido um pedaço da casa”, relata. Os bandidos fugiram com apoio de outros dois criminosos que estavam no carro branco do início da ação. O crime aconteceu no início da tarde da última quinta-feira, 7. Pela manhã, o mesmo carro branco já havia sido roubado pelos mesmos assaltantes. A vítima, uma mulher, teria sido feita refém dos ladrões por mais de uma hora, como conta seu Renato Terracini: “eles estavam com um carro branco, e aparecem no filme [do circuito de segurança] e mantiveram essa mulher por muito tempo, acho que mais de uma hora. Tentaram assaltar esse aqui [que bateu no muro], fugiram, tentaram assaltar um outro, a mulher arrancou [o carro] com as portas abertas. O meu filho chegou a ver ela passar”.

Segundo o administrador Renato Sarle, assaltos na região estão virando rotina. “É corriqueiro. Com essa lei fraca que nós temos. Isso virou uma febre, é a mesma coisa que tomar um café, acorda de manhã e sai para assaltar. É o que tem pra hoje”, critica. Quem mora em Campo Belo diz que até ver polícia, mas o medo é grande. “Realmente, a polícia militar faz ronda ostensiva aqui direto, inclusive porque tem alguém importante aqui, então tem polícia todo dia. Mas o resultado não é esse [de segurança]. Eles passam, mas tem mais bandido do que polícia. Então ficou inviável viver”, alega Sarle. Os criminosos disfarçados de adolescentes têm tirado a paz dos moradores e a população está desesperada.

*Com informações do repórter Vinícius Rangel