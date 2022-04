Roubos ou furtos de veículos em São Paulo sobem quase 13% em 2022

Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam 5.442 crimes entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano; em 2021, foram 4.919 ocorrências

EDISON TEMOTEO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A maioria dos bairros onde os crime acontecem ficam na Zona Leste, mas na Zona Sul que a incidência desse crime também cresceu



Roubos e furtos cresceram quase 13% na capital paulista em 2022. É o que apontam dados da Secretaria de Segurança Pública que apontam 5.442 delitos entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. No ano passado, o número era de 4.919 ocorrências em São Paulo. Os motoristas revelam medo e insegurança. Embora os casos de roubos e furtos sejam registrados em todo país, é na capital paulista que os dados chamam atenção. A maioria dos bairros onde os crimes acontecem ficam na Zona Leste, mas na Zona Sul a incidência desse crime também cresceu. “Principalmente nessa região. Um amigo meu perdeu a filha aqui, em um assalto. O cara da frente foi assaltado, um policial à paisana atirou e pegou a menina dele no banco de trás. Só passo nessa região durante o dia, passou das 17h sem chances”, relata um condutor na região do Ipiranga. Para os motoristas, a solução está no aumento da segurança pública, maior número de viaturas transitando nas ruas. “Estamos à mercê dos bandidos, então a solução é isso. Ou nós mesmo se precaver com seguro”, disse outro motorista à Jovem Pan News.

*Com informações do repórter Vinícius Rangel