Roupas e brinquedos são os presentes de Natal mais procurados em São Paulo

Levantamento da Fecomércio aponta que o volume de pessoas que vão presentear amigos e familiares caiu, mas a média de dinheiro gasto aumentou

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - MOVIMENTAÇÃO-RUA-25-MARÇO - GERAL - Comércio na rua 25 de março aquecido para as compras de Natal onde consumidores nessa quarta-feira (13), vão em busca de produtos natalinos na região central da Cidade de São Paulo.



De acordo com um levantamento da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), alguns itens são os favoritos dos paulistanos neste ano nas compras de presentes de Natal. A pesquisa aponta que 37% dos entrevistados pretendem dar roupas, 18% têm a intenção de dar brinquedos e 15% quer dar cosméticos de presente. Segundo a Fecomércio, o número de pessoas que vão presentear amigos e familiares neste ano caiu em comparação com o ano passado. Em 2022, o volume era de 60%, e em 2023 o índice baixou para 57%. No entanto, o paulistano deve investir mais neste ano, com presentes mais caros. O ticket médio (valor médio gasto) subiu de R$ 578 para R$ 600.

A Fecomércio aponta que o mês de dezembro deve ser muito otimista para o varejo paulistano, podendo ser o melhor período da história em termos de faturamento, com a expectativa de faturar cerca de R$ 119 bilhões, valor 5% maior do que o mesmo mês do ano passado. O cenário mostra uma retomada do setor varejista, reflexo da redução da taxa básica de juros (Selic), da inflação controlada e do aquecimento do mercado.

*Com informações da repórter Camila Yunes