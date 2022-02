Rússia e Ucrânia devem se reunir nesta segunda em busca de negociação diplomática

Encontro com países-membros da Organização para Segurança e Cooperação na Europa pode viabilizar fim da crise na fronteira entre os países

EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL MANDATORY CREDIT Putin teria culpado provocações do governo ucraniano para a escalada dos conflitos entre separatista no leste do país



A Rússia, Ucrânia e outros países da Europa vão se reunir nesta segunda-feira, 21, em busca de uma negociação diplomática para a crise na fronteira entre os países. No geral, os Estados Unidos vem dizendo que uma invasão russa ao território ucraniano pode “acontecer a qualquer momento”. Neste domingo, a vice-presidente Kamala Harris alertou sobre a situação no leste europeu. Ela levantou a reflexão sobre o que significaria uma guerra na Europa depois de 70 anos e afirmou que há uma “possibilidade real” do conflito militar. Enquanto isso, o presidente francês, Emmanuel Macron, teve uma longa conversa com o Vladimir Putin. O russo teria culpado provocações do governo ucraniano para a escalada dos conflitos entre separatista no leste do país. Ambos os líderes concordam ser conveniente encontrar soluções pelos canais diplomáticos, embora Putin tenha reafirmado a reinvindicação da não-entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Para os moradores do leste da Ucrânia, os dias são difíceis. Na sexta-feira, 18, a liderança dos separatistas pró-Rússia haviam ordenado a evacuação de civis, sob argumento de ataque do governo ucraniano. No final de semana, milhares de pessoas começaram a deixar a região e imagens mostram principalmente mulheres, crianças e idosos, que desembarcam na Rússia. Uma enfermeira que saiu da região relata que o marido mandou pegar as coisas e partir, pensando na segurança dos filhos. Segundo o governo russo, mais de 40 mil pessoas já foram acolhidas. Pelo mundo, o domingo foi de protesto contra a Rússia, com cartazes pedindo para Putin recuar e defendendo a paz. Nesta segunda-feira está marcada uma reunião entre Rússia, Ucrânia e países-membros da Organização para Segurança e Cooperação na Europa.