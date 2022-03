Rússia utiliza criptoativos para driblar sanções econômicas

Países envolvidos no conflito movimentam mais de US$ 80 milhões por dia com as criptomoedas; moeda russa perde força e sistema financeiro fica a beira do colapso

Pierre Borthiry/Unsplash Criptomoedas se tornaram uma alternativa de investimento para russos e ucranianos



As criptomoedas se tornaram uma alternativa de investimento para russos e ucranianos como forma de driblar as sanções econômicas. O bitcoin é uma moeda independente e eletrônica que se tornou fundamental para que não dependesse de aporte de empresas privadas ou interesse público para a gestão. Na Ucrânia, o volume de negociações de moedas digitais chegou a 107% mesmo diante do cenário de guerra. Os dois países envolvidos no conflito movimentam mais de US$ 80 milhões por dia com as criptomoedas. A tendência é de crescimento. No entanto, desde o início da invasão, a moeda russa, o rublo, vem perdeu cerca de 23% de seu valor em comparação ao dólar.

Para Hugo Garbe, professor de economia do Mackenzie, a Rússia não vai conseguir escapar de uma das piores crises financeiras da história. “Eles fecharam realmente a bolsa russa para segurar isso, é um movimento até de preservação das empresas, mas o dia que abrir, realmente vai ser um movimento brusco e uma queda brutal no mercado financeiro mundial”, afirma. Segundo o economista, as sanções econômicas impostas à Rússia dissolveram as pretensões do Kremlin de um crescimento para 2022. “Nós não temos só uma guerra no campo de batalha, temos também uma guerra no campo econômico. O Putin e a economia russa estão sangrando muito com isso”, disse.

*Com informações do repórter Maicon Mendes