Saiba como vai funcionar a parceria do Google com PM de SP para ajudar vítimas de roubo a bloquear celulares

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quase 25 mil aparelhos foram roubados na capital paulista em 2025

Unsplash/appshunter.io Apesar do número expressivo, houve uma redução de 13% em comparação com o mesmo período do ano anterior



O Google e a Polícia Militar de São Paulo anunciaram nesta terça-feira (10) uma parceria inovadora que pode auxiliar vítimas de roubo a bloquear os celulares. A colaboração envolve o uso de tecnologia da Google para dispositivos Android. O principal objetivo dessa iniciativa é auxiliar na recuperação de aparelhos furtados, permitindo que os policiais bloqueiem remotamente os dispositivos, desde que autorizados pelo proprietário.

Funcionalidades Avançadas para Combate ao Crime

Além do bloqueio remoto, a nova ferramenta oferece uma série de funcionalidades adicionais que prometem facilitar a recuperação dos aparelhos. Os policiais terão a capacidade de localizar o dispositivo em tempo real, emitir um som alto para facilitar sua identificação e até apagar os dados do aparelho, se necessário. Essas ações serão realizadas com a colaboração com a vítima, sendo úteis não apenas em casos de roubo, mas também de perda do aparelho.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Impacto na Segurança Pública

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quase 25.000 aparelhos foram roubados na capital paulista em 2025. Apesar do número expressivo, houve uma redução de 13% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A expectativa é que a tecnologia ajude a diminuir ainda mais os índices de criminalidade relacionados a furtos de celulares na região.