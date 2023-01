Santos Cruz vê país ‘doente’ e diz que vandalismo no DF foi causado por ‘fanatismo’

Militar compôs o governo de Jair Bolsonaro como ex-ministro-chefe da Secretaria de governo; General afirmou que Forças Armadas não devem resolver questões políticas

Carolina Antunes/PR General Carlos Alberto dos Santos Cruz falou sobre os casos de vandalismo na sede dos Três Poderes



Em entrevista à Jovem Pan, o ex-ministro-chefe da Secretaria de governo Bolsonaro, General Santos Cruz, falou sobre como serviços de segurança poderiam ter evitado o caos que ocorreu no último domingo, 8, em Brasília, quando manifestantes invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes e quebraram as dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Em sua fala, o militar afirmou que o Brasil está “doente” e que a violência sempre ocorre quando se há fanatismo envolvido na política. “Aqui, por um longo tempo isso vem se desenvolvendo. Um volume muito forte de fake news, o Brasil ainda não conseguiu lidar com isso, o que reforçou o fanatismo”, explica. Na visão do General, as aglomerações que se formaram em frente aos quartéis após a divulgação do resultado eleitoral em outubro – que ratificou a vitória e o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente -, era um pedido para que as Forças interferissem em uma questão política. “Isso foi uma covardia, uma desonestidade, uma transferência de uma responsabilidade política às Forças Armadas. A questão política deveria ser resolvida pelos políticos. O chefe do poder Executivo [na época] não se dirigiu a essas pessoas acampadas para dizer que as expectativas não se realizariam”, pontuou.