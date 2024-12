São José do Rio Preto presta homenagem para ‘Seo Tuta’

Iniciativa foi do presidente da Câmara, Paulo Pauléra, que destacou o ícone da comunicação como um homem público que honrou o município como jornalista

Reprodução/Jovem Pan O grupo Jovem Pan, por sua vez, expressou seu profundo agradecimento pela honraria concedida a Seo Tuta



A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, localizada no interior de São Paulo, realizou uma cerimônia especial para homenagear Seo Tuta, o fundador do renomado grupo de comunicação Jovem Pan. A iniciativa de prestar essa homenagem partiu do presidente da Câmara, Paulo Paulera, que destacou a importância de Seu Tuta como um influente homem público e jornalista. Paulera enfatizou a significativa contribuição de SeoTuta para o município e para o jornalismo brasileiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a cerimônia, uma placa de homenagem foi entregue à gerente da Jovem Pan Rio Preto, Cátia Brito, em reconhecimento ao legado deixado por Seo Tuta. O evento contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o prefeito da cidade, Edinho Araújo, que fez questão de prestigiar a homenagem e ressaltar a importância do trabalho de Seo Tuta para a comunidade. O grupo Jovem Pan, por sua vez, expressou seu profundo agradecimento pela honraria concedida a Seo Tuta.

Publicado por Luisa Cardoso