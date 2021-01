São Paulo, 467 anos: Tradicional bolo da comemoração terá versão virtual em 2021

Vídeos serão editados e divulgados no Portal do Bixiga exatamente ao meio-dia do 25

Quem também precisou se adaptar a esse período de pandemia da Covid-19 foi o enorme e tradicional bolo que é distribuído no Bixiga, na região central de São Paulo. Neste ano, a rua Rui Barbosa não vai ter as milhares de pessoas que disputavam um pedacinho do doce — mas a tradição não pode parar. Por isso, uma das organizadoras do evento, Solang Taverna, passou dias tentando encontrar uma alternativa. Até que decidiu criar o projeto de um bolo virtual.

“Não fazê-lo neste ano ia ser uma coisa bastante sofrida. Mas graças aos nossos universitários, as pessoas mais jovens e que entendem de tecnologia, já conseguiram dar uma sugestão saudável.” Aquele bolo quilométrico que ficava na rua Rui Barbosa vai dar lugar a um bem menor e caseiro. É porque, para participar do projeto, é só comprar ou fazer um doce e gravar um vídeo de até cinco segundos com uma mensagem para a cidade de São Paulo. A única regra é ter uma vela acesa em cima. Os vídeos serão editados e divulgados no Portal do Bixiga exatamente ao meio-dia do 25, no tradicional horário do início da festa.

A administradora do site, a jornalista Nádia Garcia, conta qual é o objetivo da homenagem. “A gente tem uma meta um pouco ousada de conseguir 467 vídeos, mas esse nem é o nosso principal foco. O foco é continuar mantendo essa tradição de manter o bolo e o parabéns para São Paulo. A ideia do bolo é essa.” Em 2021, a receita para a festa perfeita teve que ser mudada, mas promete ser igualmente especial. A reportagem da Jovem Pan entrou em contato com a prefeitura, para saber como vai ser a comemoração do aniversário de 467 anos de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa, ainda não há agenda preparada para o dia.

