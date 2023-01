São Paulo amplia leitos do Instituto do Câncer para reduzir fila do tratamento no Estado

São 45 novos equipamentos, dentre os quais 15 para UTI, além de três novas salas de cirurgia; expectativa é reduzir espera em 40% nos três primeiros meses

Willian Moreira/Estadão Conteúdo Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho



O governo de São Paulo abre 45 novos leitos e três novas salas de cirurgia no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, no centro da capital paulista e que funciona como local de referência par tratamentos oncológicos no Estado. O objetivo é diminuir a fila de espera de atendimento. Do total de novos leitos, 15 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com a ampliação da capacidade, a expectativa do governo é de que 1.250 pacientes a mais sejam atendidos na unidade, além de 840 cirurgias a mais também. O que representa um crescimento no número de atendimentos em 20%. Em caso de sucesso, a gestão paulista espera reduzir a fila do Instituto do Câncer em 40% nos primeiros três meses.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini