São Paulo aplica quase 120 mil doses de vacina no ‘Dia D’

Destaque foi dado à vacinação contra a poliomielite, com mais de 34 mil doses aplicadas somente durante a campanha realizada no sábado

A Prefeitura de São Paulo aplicou quase 120 mil doses de vacina no Dia D, que aconteceu no último sábado (8). A Secretaria Municipal da Saúde divulgou que, ao todo, foram administradas 119.910 doses. O destaque foi dado à vacinação contra a poliomielite, com 34.202 doses aplicadas somente durante o Dia D, aumentando o total para 90.875 doses desde o início da campanha em 8 de maio. A cobertura vacinal contra a poliomielite atingiu 90,67% na cidade, um indicativo da eficácia das estratégias de imunização em prevenir a reintrodução de doenças já erradicadas. Além disso, o evento também registrou a aplicação de 54.651 doses contra influenza e 3.283 doses contra Covid-19, além de 21.950 doses de outras vacinas de rotina, marcando um avanço significativo desde o início das campanhas em abril. O coordenador de vigilância em saúde da cidade de São Paulo destacou a importância da mobilização para o Dia D, apontando-a como um fator crucial para aumentar a cobertura vacinal. A iniciativa de manter as Unidades Básicas de Saúde abertas de sábado também propôs facilitar o acesso à vacinação.

Publicado por Luisa Cardoso