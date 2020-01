São Paulo começa a enviar nesta sexta notificações do IPTU 2020

Pixabay O pagamento do IPTU ocorre em bancos, débito automático, caixas eletrônicos e internet



A Prefeitura de São Paulo começa a enviar o IPTU 2020 e alerta para golpes com boletos falsos. As notificações do Imposto Predial e Territorial Urbano seguem a data de vencimento e serão remetidas até o dia 13 de fevereiro.

As regras estão mantidas: pagamento à vista, com 3% de desconto em fevereiro ou inicio do parcelamento em 10 vezes.

A consulta dos valores e os pagamentos à vista ou da primeira parcela já estão liberados, no site da Prefeitura.

O subsecretário da Receita Municipal, Thiago Salvioni, ressaltou que não haverá o envio mensal dos boletos para para quem não efetuar a quitação à vista. “No mês subsequente vai chegar uma nova notificação com as parcelas dois a dez para aqueles que optaram pelo pagamento parcelado.”

Thiago Salvioni faz um alerta para boletos falsos no pagamento do IPTU.

“A Prefeitura só envia essas cobranças via postal. Se receber alguma coisa pro WhatsApp ou e-mail, saiba que não é um documento oficial. A cobrança do IPTU é feita apenas pela via postal impressa ou pelo acesso ao portal da Prefeitura por iniciativa do próprio contribuinte de ir até lá e emitir a segunda via do seu boleto.”

O pagamento do IPTU ocorre em bancos, débito automático, caixas eletrônicos e internet. Nos canais online não há necessidade do documento impresso, basta o número de cadastro do imóvel. Nos guichês de caixa e lotéricas é necessário a cópia do boleto.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos