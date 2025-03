São Paulo enfrenta risco de tempestades até domingo

Defesa Civil emitiu um alerta na última quinta-feira (13) para possíveis temporais durante o final de semana em todo o Estado

A Defesa Civil emitiu na última quinta-feira (13) um alerta de tempestades para diversas regiões do estado de São Paulo, válido até domingo (16). As áreas afetadas incluem a faixa leste do estado, abrangendo Campinas, Sorocaba, a região metropolitana, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, litoral norte e Baixada Santista. A previsão é de temporais fortes nessas localidades, com instabilidade climática predominando na região Sudeste do Brasil. A capital paulista e sua região metropolitana também estão sob risco de chuvas de moderada a forte intensidade nesta sexta-feira (14).

A presença de um ciclone extratropical, associado a uma frente fria em alto mar, está contribuindo para a umidade sobre o estado de São Paulo e outros estados do Sudeste. Além disso, áreas do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense, estão em alerta para possíveis chuvas. Enquanto isso, o Espírito Santo deve ter um dia de tempo firme, com calor em Vitória. No norte de Minas Gerais, o tempo permanece firme, mas com alguma nebulosidade.

O fenômeno climático La Niña continua a influenciar o clima, secando a região Sul do Brasil e deslocando as chuvas para o Norte e Nordeste do país. As temperaturas para hoje indicam máximas de 29ºC em São Paulo, 25ºC em Curitiba, 31ºC em Cuiabá e 30ºC em Aracaju. Apesar do calor persistente, as temperaturas na capital paulista devem ficar um pouco mais amenas. A transição para uma nova estação não ocorre de forma imediata, mas sim de maneira gradual, com um período de adaptação climática.

