São Paulo inicia programação de Carnaval sob chuva e com mais de 100 blocos nas ruas

Além das questões climáticas, a segurança pública também foi reforçada pela prefeitura paulistana; quatro suspeitos de furtos de telefones celulares foram presos pela Polícia Militar nas regiões da Sé e de Pinheiros

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões durante carnaval na zona oeste de São Paulo em 2022



A cidade de São Paulo já começou a receber os foliões nos blocos de rua que aconteceram no último sábado, 11, na capital paulista. Quem passasse nos bairros da Sé e de Pinheiros ao longo do dia, acompanhou um mar de gente que tomou as ruas para aproveitar as comemorações e as festividades do Carnaval, já que mais de 100 bloco de ruas agitaram a cidade. É o caso de Luiza Calabrez, que mora em Paris e passou os últimos 7 carnavais na Europa. Neste ano, retornou para São Paulo para comemorar o aniversário da irmã mais velha. “Cheguei na quarta-feira. Já vim direto para o Carnaval, curtir. É uma nostalgia muito boa, uma reconexão com o Brasil, muito bom”, afirmou. A irmã de Luiza, Paula, disse que estava muito feliz pelas celebrações, mas confessou que “São Pedro poderia ter ajudado”. Isso porque a chuva castigou os foliões e não deu trégua durante o sábado. “Está complicado essa chuva, mas São Paulo é assim”, disse. No bloco Bagaceira, que aconteceu na Água Branca, mais de 450 pessoas deram o pontapé inicial nas comemorações do carnaval e curtiram as celebrações debaixo de chuva. Ao todo, o último sábado foi marcado pelos mais de 100 blocos no primeiro carnaval com programação de rua desde 2020, no início da pandemia do novo coronavírus. Além das questões climáticas, muitos foliões sofreram com furtos de celulares. Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Militar por suspeita de furtos de aparelhos telefônicos nas proximidades dos blocos.

*Com informações do repórter Victor Moraes