São Paulo prorroga vacinação contra poliomielite até fim de junho

O governo de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até o fim de junho. O encerramento estava previsto para a última sexta-feira (14). Essa ação tem como principal objetivo elevar a cobertura vacinal entre o público infantil de 1 a 4 anos de idade. A extensão da campanha surge como uma resposta aos índices de vacinação que, apesar de terem melhorado desde 2022, continuam inferior ao patamar ideal, de 95%. A poliomielite, também conhecida por paralisia infantil, embora erradicada no Brasil, tem sua prevenção ameaçada pela recente diminuição na cobertura vacinal. Até o momento, foram administradas aproximadamente 185 mil doses da vacina contra a poliomielite em todo o território paulista, abrangendo os 645 municípios do estado. Para as crianças abaixo de 1 ano, a vacinação é realizada após uma avaliação da caderneta de vacinação.

Os responsáveis são orientados a levar as crianças às Unidades Básicas de Saúde (UBS), portando um documento com foto da criança e sua caderneta de vacinação, para poderem ser imunizados. As UBS estão abertas das 7h às 19h. Para ampliar ainda mais o alcance da campanha, algumas escolas na capital paulista também estão participando da iniciativa. Nos finais de semana, a vacinação permanece disponível nas UBS que possuem AMAs integradas, já que as UBS convencionais não funcionam aos sábados.

