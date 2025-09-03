São Paulo registra temperaturas altas e tempo seco nesta quarta-feira

Região Sudeste, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, também enfrentará termômetros em elevação, com máximas em torno de 30ºC

Nesta quarta-feira (3), a previsão do tempo para o Brasil indica a continuidade do clima seco em São Paulo, sem expectativa de chuvas significativas. Caso ocorra alguma precipitação, será de forma pontual e sem grande volume. O principal destaque do dia é o calor intenso, com temperaturas que podem atingir 29ºC na capital paulista e ultrapassar essa marca no interior do estado. A região Sudeste, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, também enfrentará altas temperaturas, com máximas em torno de 30ºC.

Enquanto isso, no Sul do país, a situação climática é bem diferente. O Rio Grande do Sul continua sob a influência de uma frente fria estacionária, que traz umidade e chuvas expressivas, especialmente nas regiões dos Pampas, Missões e Campanha Gaúcha, além da Grande Porto Alegre. Essas áreas estão em alerta para chuvas fortes, que podem causar transtornos. No litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, há possibilidade de chuvas mais intensas, assim como no litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. No Norte, a chuva se concentra em Rondônia, Acre e Amazonas.

O interior do Brasil permanece com tempo firme e seco, o que aumenta o risco de queimadas, especialmente no interior de São Paulo e Minas Gerais. No Centro-Oeste, o calor é ainda mais intenso, com temperaturas que podem chegar a 40ºC em municípios de Mato Grosso, como Cuiabá. Campo Grande e Palmas também registram altas temperaturas, com máximas de 35ºC e 34ºC, respectivamente. Essa condição de calor extremo exige atenção redobrada da população para evitar problemas de saúde relacionados ao calor. A previsão para o final da semana traz uma mudança no cenário climático, com a chegada de uma frente fria que promete trazer temperaturas mais amenas. No entanto, ainda não se espera um frio intenso, com máximas em torno de 20ºC em São Paulo.

