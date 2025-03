São Paulo se despede do último dia de pós-Carnaval

Defesa Civil distribui água aos foliões nos blocos do Ibirapuera e Léo Santana faz sua estreia na cidade, que deve registrar temperaturas em torno de 35ºC

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A Avenida Pedro Álvares Cabral está fechada para a passagem do bloco Carnafacul, liderado pelo cantor Léo Santana



Neste domingo (9), a cidade de São Paulo continua a vibrar com a alegria do carnaval, enquanto blocos famosos desfilam pelas ruas, trazendo música e animação para os foliões. Em meio à festa, a Defesa Civil desempenha um papel crucial ao distribuir água gratuitamente no Parque Ibirapuera, ajudando a aliviar os efeitos do calor intenso. As temperaturas na capital paulista estão previstas para atingir 35ºC, tornando a hidratação uma necessidade vital para todos os presentes. A Avenida Pedro Álvares Cabral está fechada para a passagem do bloco Carnafacul, liderado pelo cantor Léo Santana, famoso por sucessos como “Rebolation” e “Tchubirabiron”. No último sábado (8), o parque já havia recebido a banda baiana Assistem e o bloco Navio Pirata, que também atraíram uma multidão.

A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Sabesp, tem se empenhado em garantir que todos os foliões tenham acesso à água potável durante o carnaval pela iniciativa “Hidrata Sampa”. Até o momento, foram distribuídos 1.136.928 copos de água, com a expectativa de alcançar 2,2 milhões até o final do evento. O dia 1º de março foi o mais movimentado em termos de distribuição, com 260.000 copos entregues. Além disso, dois caminhões equipados com torneiras e cinco bebedouros estão disponíveis para que os foliões possam encher suas garrafas. A segurança também é uma prioridade, com postos médicos e da Polícia Militar estrategicamente instalados na região. Desde o início do pré-carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 2.975 atendimentos médicos, com apenas 2% dos casos necessitando de remoção para hospitais.

A segurança no carnaval deste ano tem apresentado melhorias significativas, refletindo os esforços das autoridades em garantir um ambiente seguro para todos. O número de pessoas conduzidas aos distritos policiais caiu de 94 em 2024, para 35 em 2025, uma redução de 62,77%. As prisões em flagrante também diminuíram de 66 para 10, uma queda de 84,85%. Este é o primeiro carnaval em que as câmeras do Smart Sampa estão sendo utilizadas, contribuindo para a segurança dos foliões. A tecnologia tem se mostrado uma aliada importante na prevenção de incidentes e na rápida resposta a qualquer eventualidade.

