São Paulo se prepara para reabertura do Museu do Ipiranga em setembro

Obra será entregue para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Governador Rodrigo Garcia ressaltou a importância da obra, iniciada em 2019



As obras de restauro e ampliação do edifício do novo Museu do Ipiranga chegaram a 70% de conclusão. O governo de São Paulo reafirmou que vai reabrir as portas em 7 de setembro, com a cerimônia do Bicentenário da Independência. O governador Rodrigo Garcia ressaltou a importância da obra. “Muito feliz de ver as obras sendo finalizadas, com muita qualidade, respeitando a história do Edifício-Monumento, mas também ampliando, atualizando e modernizando esse museu que, sem dúvida nenhuma, será um dos mais visitados do Brasil a partir de setembro”, afirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 18. A restauração do prédio já foi alvo de disputar políticas. O secretário de cultura Mário Frias fez diversas críticas ao ex-governador João Doria dizendo que a obra foi custeada pelo governo. Na ocasião, o tucano acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar se apropriar do projeto.

O governador Rodrigo Garcia afastou a discussão, afirmando que a iniciativa foi de São Paulo, da sociedade e da iniciativa privada. Também presente na coletiva, o secretário da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou a programação do bicentenário. “Se vamos ter aqui no parque a independência para marcar a abertura do novo Museu do Ipiranga e a celebração do bicentenário o festival do Bicentenário, que acontecerá nos dias 3 e 4 de setembro, também no dia 7 de setembro e se estenderá até o dia 11 com muitas atividades de músicas, artes visuais, artes cênicas, para marcar essa data tão importante”, mencionou. As obras de restauro do museu foram iniciadas em 2019 pela atual gestão.

*Com informações da repórter Nanny Cox