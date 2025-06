São Paulo tem 1,3 milhão de títulos eleitorais cancelados

Número de cancelamentos no Estado corresponde a 25% do total do país, que soma 5.042.047 documentos; eleitores deixaram de votar ou justificar a ausência em três turnos, além de não pagarem multas

Agência Brasil A regularização é crucial, pois um título cancelado impede o exercício do direito de voto



O estado de São Paulo enfrenta um desafio significativo com 1.304.783 títulos de eleitores cancelados, representando 25% do total de cancelamentos no Brasil. A Justiça Eleitoral realizou uma análise entre 30 de maio e 2 de junho, resultando no cancelamento de mais de 5 milhões de títulos em todo o país. Em São Paulo, a maioria dos cancelamentos ocorreu entre homens, que representam 55% dos casos, e na faixa etária de 25 a 29 anos, que corresponde a 21% dos cancelamentos. A capital paulista é a área mais afetada, com 397.001 títulos cancelados.

Os cancelamentos ocorrem quando eleitores deixam de votar ou justificar a ausência em três turnos consecutivos, além de não pagarem multas ou resolverem outras pendências. Para regularizar a situação, os eleitores podem procurar atendimento presencial em cartórios eleitorais ou acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para resolver o problema online. É essencial que os eleitores verifiquem a situação de seus títulos, especialmente com as eleições de 2026 se aproximando, para garantir que estejam em conformidade com a Justiça Eleitoral.

A regularização é crucial, pois um título cancelado impede o exercício do direito de voto e pode resultar na perda de outros direitos civis e políticos. A Justiça Eleitoral oferece duas opções para a resolução: presencial e virtual, ambas acessíveis através do site do TRE-SP. A manutenção do título em dia é fundamental para a participação plena no processo democrático e para evitar complicações legais futuras.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA