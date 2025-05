São Paulo tem a cesta básica mais cara do Brasil pelo segundo mês consecutivo

Custo médio dos alimentos básicos na capital paulista atingiu R$ 991,80; já Curitiba se destaca com o valor mais acessível: R$ 768

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo continua a liderar o ranking nacional de preços



A Fundação Getúlio Vargas divulgou dados que colocam São Paulo no topo do ranking das capitais brasileiras com a cesta básica mais cara. Em abril, o custo médio dos alimentos básicos na capital paulista atingiu R$ 991,80, superando outras sete capitais pesquisadas. Apesar de um aumento de 1,4% no valor da cesta básica, São Paulo continua a liderar o ranking nacional de preços. Enquanto isso, Fortaleza e Salvador apresentaram as maiores variações, com aumentos de 2,2% e 2%, respectivamente. Em contrapartida, Curitiba se destaca por ter a cesta básica mais acessível, com um custo médio de R$ 768.

A alta nos preços dos alimentos em São Paulo é notável e reflete uma tendência preocupante. Nos últimos seis meses, itens como café, pão, óleo e ovos registraram aumentos significativos de 28%, 9%, 8% e 6%, respectivamente. Embora Brasília tenha registrado o maior aumento percentual no período, com 7,4%, seguida por Curitiba com 3,3%, São Paulo ainda se destaca pelo valor absoluto mais elevado. A capital paulista, com um aumento de 3,1%, continua a ser a cidade com os preços mais altos para itens essenciais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A disparidade entre o custo da cesta básica e o salário mínimo vigente é uma preocupação crescente entre os paulistanos. O aumento contínuo dos preços dos alimentos básicos em São Paulo reflete uma tendência nacional de elevação dos custos de vida, pressionando ainda mais o orçamento das famílias brasileiras. Essa situação exige atenção das autoridades para mitigar os impactos econômicos sobre a população, especialmente os mais vulneráveis, que sentem mais intensamente o peso dessa inflação.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA