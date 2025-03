São Paulo terá queda de temperatura até o fim desta semana

Capital paulista enfrentou mais de 20 dias com termômetros apontando mais de 30 °C; mudança climática é atribuída à chegada de sistemas de baixa pressão atmosférica

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO As temperaturas para hoje indicam máximas de 30 °C em São Paulo, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde



Nesta quarta-feira (12), o clima no Brasil promete uma reviravolta com o retorno das chuvas nas regiões Sudeste e Sul, após um período prolongado de calor intenso e seca. Em São Paulo, a capital enfrentou mais de 20 dias com temperaturas acima dos 30 °C, mas a meteorologia prevê uma leve queda nos termômetros até o final da semana. Essa mudança climática é atribuída à chegada de sistemas de baixa pressão atmosférica, que trazem nuvens carregadas de chuva para a região.

As áreas em alerta para chuvas intensas incluem o litoral de Santa Catarina e Paraná, a faixa leste de São Paulo, o oeste do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. O mapa de chuvas para esta quarta-feira mostra poucas áreas de tempo firme, com exceção do norte de Minas Gerais e Espírito Santo, onde o calor e a baixa umidade do ar continuam predominando. No Centro-Oeste, o calor persiste, mas há previsão de pancadas de chuva, especialmente no oeste de Mato Grosso do Sul.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Rio Grande do Sul, a região dos Vales deve se preparar para chuvas mais fortes. As temperaturas para hoje indicam máximas de 30 °C em São Paulo, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Belo Horizonte e Cuiabá também registram máximas de 32 °C, enquanto Fortaleza chega aos 30ºC. A Defesa Civil emitiu alertas para possíveis instabilidades, destacando a importância de precauções em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos.