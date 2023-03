São Paulo usou apenas 4% da verba para combate a enchentes e alagamentos em 2023 até agora

Somente R$ 23 milhões dos quase R$ 573 milhões empenhados foram usados até o momento

Ananda Migliano/Estadão Conteúdo Enchente no Cambuci



Em 2023, os constantes alagamentos na cidade de São Paulo causaram mortes e transtornos. Segundo dados do portal da transparência de São Paulo, até o dia 14 de março quase R$ 573 milhões foram para ações de prevenção e combate às enchentes e alagamentos da cidade, mas somente R$ 23 milhões foram executados para serviços, o que representa apenas 4% do valor total já empenhado. De acordo com o secretário executivo de Mudanças Climáticas, Antonio Fernando Pinheiro Pedro, mais e 100 obras de infraestrutura já estão em andamento no município. “Obviamente, o valor que foi destinado para o ano de 2023 ainda não se esgotou. Nós estamos no início do ano, mas as obras estão sendo executadas, aliás já começaram ainda no ano passado. Várias dessas obras tiveram problemas relacionados a contratação, problemas de judicialização, problemas referentes ao Tribunal de Contas, mas o fato é que a execução está, hoje, sendo feita, e os investimentos são pesados. Nunca houve tamanho investimento em obras de infraestrutura de contenção de enchentes como agora”, disse. Em nota, a prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal da Fazenda afirmou que, para 2023, o orçamento do município prevê mais de um R$ 1,5 bilhão em investimento no combate às enchentes.

*Com informações da repórter Letícia Myiamoto