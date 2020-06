Mais 3 milhões de pessoas podem sacar o auxílio emergencial nesta quinta

Cris Faga/Estadão Conteúdo É necessário ter um documento válido com foto e solicitar o token, um código de seis dígitos, pelo aplicativo Caixa Tem



Nesta quinta-feira (4), quase 3 milhões de beneficiários poderão sacar o auxílio emergencial em agências bancárias. Só devem realizar a operação pessoas que nasceram em maio e tiveram o depósito da segunda parcela nas contas digitais no fim do mês passado. O valor é automaticamente enviado para a conta informada no cadastro.

Para clientes da Caixa Econômica Federal, as unidades físicas ficarão abertas das 8 horas da manhã ao meio-dia. Não é necessário madrugar na fila: todos que chegarem neste período serão atendidos.

É necessário ter um documento válido com foto e solicitar o token, um código de seis dígitos, pelo aplicativo Caixa Tem. O código também pode ser gerado na agência.

O banco disponibiliza os saques diariamente de acordo com o mês de aniversário de cada beneficiário, até que os nascidos em dezembro possam optar pela operação em 13 de junho.

Para os 11 milhões de cadastros que estão em análise, a Caixa afirma que fará o pagamento em até dois dias úteis, a partir da validação do ministério da Cidadania. Se o volume de solicitações aprovadas for muito grande, os pagamentos serão escalonados para evitar aglomerações e filas nas agências.

*Com informações da repórter Nanny Cox