Beneficiários que nasceram em abril podem sacar 2ª parcela do auxílio nesta quarta

Em mais um dia de pagamentos do auxílio emergencial, beneficiários da segunda parcela que nasceram em abril podem ir às agências ou lotéricas para sacar o dinheiro nesta quarta-feira (3). Até o momento, foram 108,5 milhões de pagamentos, o equivalente a R$ 76,6 bilhões de reais.

Nem todos devem realizar o saque, uma vez que o valor já estava disponível desde o final do mês passado para uso em plataformas digitais. O dinheiro que antes estava nas contas digitais será transferido para as contas informadas na solicitação do benefício.

O repasse é feito de acordo com o mês de nascimento de cada pessoa. Nesta quarta-feira, o procedimento vai levar em conta os aniversariantes de abril. O pagamento segue até que os nascidos em dezembro possam sacar o valor, no dia 13 de junho, das contas informadas no cadastro.

Quem recebeu a primeira parcela no final de maio deve esperar um novo calendário para a segunda etapa. Cerca de 11 milhões de pessoas ainda aguardam análise da Dataprev.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que novas autorizações serão recebidas pelo banco até a semana que vem.

Durante essa semana, a Caixa terá atendimento em agências barco nas localidades de Ponta de Pedras e Muaná, no Pará, e Codojás, Anori, Anamã e Beruri, no Amazonas. As unidades físicas ficarão abertas de segunda a sábado, das 8 horas da manhã ao meio dia. Todos os clientes que chegarem no local neste período serão atendidos.

A Caixa recomenda que as pessoas que usam o valor pelo aplicativo Caixa Tem atualizem para a 16ª versão, com possibilidade de pagamento por QR Code.

*Com informações da repórter Nanny Cox