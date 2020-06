Quase 3 milhões de beneficiários podem sacar o auxílio emergencial nesta terça

Giuliano Gomes/Estadão Conteúdo Os pagamentos seguem até o dia 13 de junho, quando os aniversariantes de dezembro poderão sacar a segunda parcela do auxílio



Quase três milhões de beneficiários podem ir às agências da Caixa para sacar o auxílio emergencial nesta terça-feira (2). Segundo o Calendário do ministério da Cidadania, beneficiários que nasceram em março e recebem a segunda parcela poderão retirar o dinheiro em espécie.

Nem todos devem buscar uma unidade física, já que o valor já estava disponível para uso em plataformas digitais. Beneficiários que assinalaram outro banco no cadastro devem buscar uma agência da instituição financeira.

Os pagamentos seguem até o dia 13 de junho, quando os aniversariantes de dezembro poderão sacar a segunda parcela do auxílio emergencial. Para a operação, é preciso comparecer a uma agência com um documento válido com foto e gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem.

Os funcionários das agências podem gerar o token para quem não conseguir fazê-lo pelo celular. As unidades ficam abertas de segunda a sábado, das 8 horas da manhã até meio dia e não há necessidade de madrugar na fila.

Cerca de 10 milhões de pessoas ainda estão com os cadastros em análise. Para quem tiver o pedido aprovado daqui pra frente, a Caixa vai divulgar um novo cronograma de pagamentos. Quem recebeu a primeira parcela nas últimas duas semanas, deve aguardar um novo calendário – que deve ser anunciado na semana que vem.

*Com informações da repórter Nanny Cox