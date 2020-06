Mais de dois milhões de brasileiros poderão sacar 2ª parcela do auxílio nesta segunda

Cris Faga/Estadão Conteúdo O valor já havia sido depositado, mas só podia ser usados em plataformas digitais ou para o pagamento de boletos



Mais de dois milhões de brasileiros poderão sacar a segunda parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira (1º).

De acordo com o calendário do ministério da Cidadania, nascidos em fevereiro podem buscar agências da Caixa Econômica Federal ou lotéricas e ter acesso ao dinheiro em espécie.

Os pagamentos seguem, respeitando o mês de aniversário de cada cidadão, até que os nascidos em dezembro possam sacar o valor no dia 13 de junho.

O banco reforça que não há necessidade de madrugar nas filas: todos os clientes que chegarem entre 8 horas da manhã e meio-dia serão atendidos.

O calendário é o mesmo para beneficiários que colocaram outras instituições financeiras no cadastro. O valor já havia sido depositado, mas só podia ser usados em plataformas digitais ou para o pagamento de boletos.

O banco segurou o saque para evitar aglomerações em agências, uma vez que estava atendendo beneficiários do Bolsa Família e novos cadastros – operação que requer presença física nas agências.

Até essa sábado, o governo tinha feito cerca de 108 milhões de pagamentos, o equivalente a aproximadamente R$ 76 bilhões. O valor total do programa de auxílio emergencial é de R$ 124 bilhões.

O calendário da terceira parcela deve ser divulgado na semana que vem.

*Com informações da repórter Nanny Cox