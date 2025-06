‘Se Tarcísio for candidato, será pelo PL’, diz Valdemar Costa Neto

Presidente do partido enfatizou que o atual governador de São Paulo colocaria o Brasil ‘no eixo’

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou em uma entrevista à Jovem Pan em Ribeirão Preto, São Paulo, que, caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decida concorrer à presidência da República, ele o fará pelo PL. Costa Neto enfatizou que, se Tarcísio for candidato, o partido não precisará se preocupar com recursos financeiros, pois o empresariado brasileiro apoia o governador, acreditando que ele colocaria o Brasil “no eixo”. Esta declaração surge em meio a especulações sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo capital político ainda é significativo na direita brasileira.

A possível candidatura de Tarcísio de Freitas pelo PL levanta questões sobre o futuro da política brasileira e o papel do apoio empresarial e de figuras influentes como Jair Bolsonaro. Enquanto a direita busca consolidar um nome forte para as eleições de 2026, a esquerda parece se concentrar em torno de Luiz Inácio Lula da Silva. O cenário político ainda está em formação, mas as declarações de Valdemar Costa Neto indicam que o PL está disposto a investir pesado em Tarcísio, caso ele decida entrar na corrida presidencial.

