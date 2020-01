Secretaria promete reforçar segurança de CDP após fuga de 13 detentos

Reprodução O Centro de Detenção Provisória do Belém abriga presos provisórios, que ainda não foram julgados pela Justiça



A Secretaria da Administração Penitenciária vai aumentar a segurança do Centro de Detenção Provisória do Belém, na Zona Leste da capital, após a fuga de 13 presos no último domingo (5).

Segundo a pasta, alas e unidades de regime semiaberto, obedecendo à legislação brasileira, não dispõem de vigilância armada nem são cercadas por muralha. Os detentos estavam no pátio no horário de visitas e escaparam pulando o alambrado que cerca o local.

A direção do CDP II da Chácara Belém afirmou que irá “aumentar o número de funcionários do posto e a altura do alambrado”, além de colocar obstáculos nas cercas de arame com o objetivo de impedir as fugas.

Ainda segundo a direção, os presos, que estavam em regime semiaberto, voltarão ao fechado quando recapturados.

O Centro de Detenção Provisória do Belém abriga presos provisórios, que ainda não foram julgados pela Justiça. Mas, ainda segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o CDP Belém apresenta, atualmente, superpopulação carcerária.

De acordo com números divulgados recentemente, a unidade soma cerca de 2700 presos. Esse número extrapola em 1,6 vezes o total de vagas disponíveis.

*Com informações da repórter Letícia Santini