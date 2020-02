Secretário alerta para chuvas na saída para o feriado e pede cautela para motoristas

LUIS MOURA - ESTADÃO CONTEÚDO Secretário pediu atenção e cautela dos motoristas no trânsito



O secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, alertou os motoristas que vão deixar de São Paulo nesta sexta-feira para os cuidados que devem ser tomados nas estradas, principalmente com as chuvas que devem atingir parte do Estado durante o feriado de Carnaval.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário explicou que os órgãos que cuidam do trânsito em todo o Estado, como Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), além de secretarias municipais, estarão trabalhando em conjunto na operação ‘Carnaval Mais Seguro 2020″, que vai até a Quarta-feira de Cinzas.

A previsão do Governo do Estado é que cerca de 1 milhão de veículos devem se deslocar rumo ao litoral, e mais de 1,5 milhão em direção ao interior. “É uma operação de grande relevância. Todo mundo integrado. O governador colocou todas as equipes em contato, e nós tivemos um grande planejamento em conjunto, entre as autoridades de trânsito, e sobretudo, as equipes de segurança comandadas pelo General Campos”.

Alertas

João Octaviano Machado Neto lembra que todos os órgãos estarão atualizando suas redes sociais com a situação das estradas, e orienta que o motorista fique atento às chuvas, que devem ser bastante intensas nesta sexta-feira. “Temos aí uma situação já muito intensa na região de São Sebastião, por exemplo, que está recebendo uma quantidade de chuva fora do comum. Tenho informações que serão suspensas as aulas hoje, algumas rodovias já registraram queda de árvore. As pessoas precisam se iterar dessas informações para fazer uma boa viagem”.

Para quem vai fazer a utilização das balsas, é possível verificar condições de trânsito e espera pelo app Travessias, disponível para download em todos os celulares.

Para o secretário, a atenção será a maior aliada do motoristas nas estradas durante o feriadão. “A questão fundamental é a atitude do condutor. Tomar os cuidados necessários, como usar o cinto, colocar as crianças na cadeirinha, sempre no banco de trás, com cinto de segurança. E o mais importante: se for dirigir, não beba, não use o telefone celular. Tenha atenção na rodovia, principalmente nessa questão das chuvas que serão intensas”, reitera.