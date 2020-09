Secretário da Educação de SP comemora resultado no Ideb, mas vê desafios com pandemia

Na última terça (15), foram divulgados os resultados do índice que teve como ano base 2019

Marcos Santos/USP Imagens A Organização Mundial da Saúde falou em priorizar o retorno das aulas presenciais mesmo que gradativamente



O secretario estadual da Educação de São Paulo, Rossieli Soares, vê como um desafio bater as metas do Ideb em meio à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Na última terça-feira (15), foram divulgados os resultados do índice que teve como ano base 2019 e o Estado de São Paulo avançou em todas as etapas — apesar de seguir abaixo da meta estipulada. “Nós entendemos que foi um grande resultado. São Paulo cresceu mais no Ensino Médio do que em qualquer outro ano de avaliação. Assumimos o primeiro lugar no Brasil. Mas ainda não é suficiente”, disse.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Rossieli ressaltou que, na edição anterior, os resultados caíram. “A meta cresce todo ano e nossos números nem sempre. O principal desafio é recuperar tudo isso, crescer. Não dá para não buscar acelerar esse processo. Precisamos manter esse ritmo, mas com a pandemia é uma grande incógnita”, completou. De acordo com ele, há um impacto de aprendizagem negativo pela falta da aula presencial e, por mais que o governo auxilie de várias formas, nada substitui o professor. “Tem gente que não tem os equipamentos e também tem quem não se adapta ao EAD.”

Rossieli Soares destacou que as pessoas ainda tem medo do retorno e é preciso respeitar e entender — mas, ao mesmo tempo, as evidências mostram que o mundo precisa voltar. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, falou em priorizar o retorno das aulas presenciais mesmo que gradativamente. “Mais do que nunca, para fazer uma política pública, precisamos retornar e aprender com esse processo. Chegar em 2021 tendo um ano mais próximo do normal”, disse. “Não ache que o seu filho tem o mesmo desempenho em casa e na sala de aula.”