Secretário-geral da ONU diz que Haiti vive ‘pesadelo absoluto’ e pede intervenção no país

Porto e o terminal petrolífero de Varreux estão bloqueados por gangues que impedem a entrada de combustíveis no país

REUTERS/Brendan McDermid Secretário-geral da ONU, António Guterres, durante reunião do Conselho de Segurança da entidade



Em reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterrez afirmou que é imprescindível o envio de uma força armada internacional ao Haiti. Segundo o secretário-geral da ONU, a situação do país caribenho é absolutamente dramática. O porto e o terminal petrolífero de Varreux estão bloqueados por gangues que impedem a entrada de combustíveis no país. A falta dos insumos acarreta no desabastecimento de água em todo o país. Outro grande problema vivido no Haiti é o surto de cólera. Segundo Guterrez, uma ação armada internacional se faz necessária para deter estes grupos armados, desbloquear o porto e fazer um corredor humanitário. Horas depois das declarações do secretário-geral, o Conselho de Segurança da ONU discutiu a situação do Haiti em caráter de urgência. Países como Estados Unidos, México e Canadá já discutem a possibilidade de enviar tropas ao país do Caribe.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina