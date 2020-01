Segunda fase da Fuvest aborda reforma da Previdência e guerra comercial

Estadão Conteúdo Segundo a Fuvest, a prova de conhecimentos específicos aplicada nesta segunda-feira teve taxa de abstenção de 7,5%



O segundo dia de provas da 2ª fase do vestibular Fuvest 2020 seguiu o padrão conteudista já adotado em anos anteriores, mas exigiu habilidade dos estudantes para criar conexões com temas do cotidiano.

Nesta segunda-feira, os candidatos responderam a doze questões específicas de acordo com a carreira escolhida. No primeiro dia, os alunos fizeram a redação e responderam as questões de português.

Ao todo, cerca de 35 mil candidatos concorrem a mais de 8 mil vagas na Universidade de São Paulo.

Para o diretor do Anglo Vestibulares, Daniel Perry, a prova específica exigiu concentração dos estudantes. Daniel Perry também acrescenta que as questões de matemática foram tradicionais e não trouxeram grandes surpresas.

No caso da prova de química os questionamentos foram trabalhosos e analíticos, exigindo do aluno uma interpretação cuidadosa do enunciado. Já no caso da prova de geografia, temas atuais como a reforma da Previdência e as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China foram bem explorados.

Segundo a Fuvest, a prova de conhecimentos específicos aplicada nesta segunda-feira teve taxa de abstenção de 7,5% — uma queda em relação ao segundo dia da edição anterior, em que 8,1% não fizeram o vestibular.

Para a aluna Brenda Kapp, de 19 anos, que vai prestar Letras na USP, a prova foi tranquila. “A prova da Fuvest aborda muitos temas atuais, então é fácil se você tem um conhecimento de mundo bem amplo você consegue se virar mesmo sem saber especificamente o tema da questão.”

Já o estudante André Martins, de 18 anos, que vai prestar Engenharia Física, considerou difícil a prova de exatas. “As de hoje foram bem mais difíceis porque eram mais específicas. Mas eu tava mais preparado para de hoje. Português e literatura eu achei um pouco mais puxado.”

A primeira lista dos aprovados no vestibular Fuvest 2020 está prevista para ser divulgada no dia 24 de janeiro.

*Com informações da repórter Letícia Santini