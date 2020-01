Segunda fase da Fuvest começa neste domingo com provas de português e redação

Estadão Conteúdo Na segunda-feira (6), os candidatos irão responder a perguntas específicas de acordo com a carreira escolhida



A preparação para o vestibular mais concorrido do país exige disciplina e calma nesta reta final. Para o diretor do Anglo Vestibulares, Daniel Perry, a Fuvest busca selecionar candidatos bem preparados e com boa capacidade de leitura.

Mas ele explica que, para ter um bom desempenho, algumas atitudes são fundamentais principalmente nas horas anteriores às provas. “No dia anterior da prova, priorizar o descanso. Passear, fazer alguma atividade física, se alimentar com comidas leves e, se ainda não conhece o local de prova, ir até lá para saber qual o trajeto, como chegar. Você também pode separar o material que deve levar: documento com foto, caneta, um alimento leve, água ou suco e dormir em um horário adequado”, aconselha, acrescentando que fazer exercícios respiratórios para controlar a ansiedade também pode ajudar.

Focados nos estudos, alguns estudantes até pegaram leve nas comemorações de final de ano. A aluna Christine Leão Caribé Bacelar, de 19 anos, optou por fugir da agitação no período. “No Ano Novo e no Natal eu preferi ficar em casa, mesmo os amigos estando curtindo, porque eu acho que é um momento mais de concentrar e pegar algumas provas e redações para fazer e ler alguns livros que eu ainda não tinha terminado.”

Christine, que vai prestar Direito no Largo São Francisco, acredita que conteúdos de atualidades serão muito cobrados.

Para a aluna Luma Santos de Oliveira, de 19 anos, a prova deve ser difícil e trabalhosa. “Vai ser bem trabalhosa mas, focando bastante no primeiro dia e fazendo direitinho as questões, escrevendo da maneira como os professores ensinaram para a gente, vai adr para fazer e tentar esperar um bom resultado”, afirma.

A segunda fase da Fuvest será aplicada nos dias 5 e 6 de janeiro. No domingo (5), cerca de 35 mil candidatos farão a redação e dez questões de português. Já na segunda-feira (6), eles irão responder a perguntas específicas de acordo com a carreira escolhida.

O coordenador de Linguagens do Anglo, Sérgio Paganim, dá algumas dicas para os vestibulandos. “Na redação é muito importante que você tome cuidado com a frase-tema. É preciso responder claramente essa frase, que geralmente é em forma de pergunta, e incorporar repertório externo ao seu texto. História, geografia, filosofia, atualidades”, explica.

Ao todo, os alunos terão quatro horas para resolver todas as questões da prova. Nos dois dias, os portões abrem ao 12h30 e as provas serão aplicadas a partir das 13h.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 24 de janeiro, outras duas chamadas regulares estão previstas para 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

*Com informações da repórter Letícia Santini