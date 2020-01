Segunda fase da Fuvest traz ‘Papel da Ciência no Mundo Contemporâneo’ na redação

Marcos Santos/USP Imagens Segundo um estudo realizado pelo Sistema de Ensino Poliedro, a Fuvest apresenta mais questões que privilegiam a interpretação de texto



Começou neste domingo (5) a segunda fase da Fuvest, o vestibular mais concorrido do país. No total, 35 mil candidatos disputam mais de 8 mil vagas para a Universidade de São Paulo.

Nesta segunda etapa, todas as questões são dissertativas, um desafio a mais para os vestibulandos que precisam identificar um problema proposto e construir uma resposta discursiva.

As provas de português e redação, que equivalem a cerca de um terço do peso da nota final, são apontadas como o principal diferencial nos cursos mais concorridos, como o Medicina.

No sábado (4), estudantes lotaram as salas de cursinhos da cidade de São Paulo em aulas especiais para revisar o conteúdo. Nesta segunda-feira (6), os estudantes fazem as provas de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida.

Segundo um estudo realizado pelo Sistema de Ensino Poliedro, a Fuvest apresenta mais questões que privilegiam a interpretação de texto. O coordenador de Linguagens do Anglo Vestibulares comentou a prova deste domingo.

“Nas questões de gramática e texto, a Fuvest cobrou tradicionais assuntos como ambiguidade, processo de formação de palavras, ou seja, tudo aquilo que está no programa. Isso configura uma prova de língua portuguesa bem pensada”

Paganim disse ainda que as questões de literatura exigiam que o aluno tivesse um bom domínio do enredo das obras cobradas.

O tema da redação deste ano foi “O Papel da Ciência no Mundo Contemporâneo”. Como material de apoio para escrever a dissertação, a prova trouxe um texto do pesquisador Oscar Sala, a letra de uma música de Gilberto Gil, uma tirinha do escritor Luis Fernando Veríssimo e um trecho de um artigo da médica Alicia Kowaltowski.

A lista de aprovados será divulgada no dia 24 de janeiro. Outras duas chamadas regulares estão previstas para 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

*Com informações da repórter Camila Yunes